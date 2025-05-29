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Di Maria futbola başladığı kulübe döndü

Benfica'dan ayrılan 37 yaşındaki Angel Di Maria, futbol kariyerine başladığı Rosario Central'e geri döndü.

calendar 29 Mayıs 2025 23:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Di Maria futbola başladığı kulübe döndü
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Benfica ile olan mukavelesi son bulan Angel Di Maria, ülkesi Arjantin'e geri döndü.

37 tecrübeli futbolcu, altyapısından yetiştiği Rosario Central'a transfer oldu.

Di Maria, 2006-2007 Rosario Central A takımına yükselmişti. Arjantinli yıldız bir sezon sonra Benfica'ya transfer olmuştu.


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