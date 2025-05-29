Di Maria futbola başladığı kulübe döndü

Benfica ile olan mukavelesi son bulan Angel Di Maria, ülkesi Arjantin'e geri döndü.
37 tecrübeli futbolcu, altyapısından yetiştiği Rosario Central'a transfer oldu.
Di Maria, 2006-2007 Rosario Central A takımına yükselmişti. Arjantinli yıldız bir sezon sonra Benfica'ya transfer olmuştu.
37 tecrübeli futbolcu, altyapısından yetiştiği Rosario Central'a transfer oldu.
Di Maria, 2006-2007 Rosario Central A takımına yükselmişti. Arjantinli yıldız bir sezon sonra Benfica'ya transfer olmuştu.
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