Devler Ligi'nde puansız tek takım Beşiktaş

Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son 18 karşılaşmada ise 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçların ikisini beraberlikle tamamlayan Kartal, 14 kez rakiplerine mağlup oldu.



TARİHE GEÇTİ



SEBASTIEN Haller, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaşarak rekor kırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3 (2 maçta), Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti. Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti. Sebastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.





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