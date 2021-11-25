Devler Ligi'nde puansız tek takım Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, grup aşamasında puan alamayan tek takım konumunda bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Devler Ligi'nde puansız tek takım Beşiktaş
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25 Kasım 2021 09:40
Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son 18 karşılaşmada ise 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçların ikisini beraberlikle tamamlayan Kartal, 14 kez rakiplerine mağlup oldu.

TARİHE GEÇTİ

SEBASTIEN Haller, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaşarak rekor kırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3 (2 maçta), Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti. Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti. Sebastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.


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