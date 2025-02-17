Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF'den açıklama!

Yeni haftaya başlarken gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi için TFF'ye çevrildi.
TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti. MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı.
FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU
Fenerbahçe, derbide yabancı hakem istiyor. Kasımpaşa maçından sonra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı. Sarı-lacivertli kulüp bugün (pazartesi) TFF'ye resmi yazıyla başvuruda bulunacak.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray ise "TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. Fenerbahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor. Muhatabımız federasyondur" düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA
"ŞU ANDA TALEP GELMEDİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi." sözlerini sarf etti.
TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti. MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı.
FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU
Fenerbahçe, derbide yabancı hakem istiyor. Kasımpaşa maçından sonra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı. Sarı-lacivertli kulüp bugün (pazartesi) TFF'ye resmi yazıyla başvuruda bulunacak.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray ise "TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. Fenerbahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor. Muhatabımız federasyondur" düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA
"ŞU ANDA TALEP GELMEDİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi." sözlerini sarf etti.