Derbi öncesi kavga çıktı!

Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik Fenerbahçeli bir grup geldi.



Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği de kapattı.



Bir süre sonra Beşiktaş taraftarı bir grup geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.







