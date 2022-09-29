Derbi öncesi kavga çıktı!

Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne gelen bir grup Fenerbahçe taraftarı, ellerinde satırlarla sloganlar attı.

, Fotoğraf; DHA
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Derbi öncesi kavga çıktı!
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29 Eylül 2022 10:09
Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik Fenerbahçeli bir grup geldi.

Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği de kapattı.

Bir süre sonra Beşiktaş taraftarı bir grup geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



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