Deniz Öncü, Katar'da Moto2 kariyerinin en iyi sonucunu aldı

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen 4. ayağında 2. oldu.



Başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'ndeki yarış, 18 tur üzerinden yapıldı.



Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 7. cepten kalktığı mücadeleyi 14. tura kadar lider götürdü ancak İspanyol Aron Canet'in 1.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti.



Geçen sezon Aragon Pisti'nde Moto2'deki ilk podyumuna çıkan 21 yaşındaki Deniz, bu sonuçla kariyerinin en iyi derecesini aldı.



İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı 27 Nisan'da koşulacak.



