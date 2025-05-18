Davinson Sanchez: 'Kesinlikle hak ettik'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-Kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı stoper, yaptığı açıklamada "Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı stoper, yaptığı açıklamada "Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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