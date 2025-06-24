Danylo Sikan'dan flaş Fatih Tekke sözleri

Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcusu Danylo Sikan, youtuber Igor Tsyganik'in kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI



Bordo mavili formayla 18 maçta 1092 süre alan, 3 gol ve 2 asistlik gol katkısı veren genç santrfor, teknik direktör Şenol Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıksa da çok sol kanatta forma giymiş, Fatih Tekke döneminde ise genellikle sonradan oyuna dahil olmuş ve aldığı süreler giderek azalmıştı.

Danylo Sikan, Şenol Güneş dönemiyle ilgili olarakdedi."Trabzonspor'daki oyna sürenden memnun musun?" sorusuna Ukraynalı futbolcuyanıtını verdi.Teknik direktör Fatih Tekke ile bir anlaşmazlığı olmadığını kaydeden Danylo Sikan,ifadelerini kullandı.Teknik direktörle konuşmayı denediniz mi? sorusunu ise 24 yaşındaki futbolcu şu şekilde cevapladı:"Fatih Tekke, Rus ekibi Zenit de oynadığı için belki seni oynatmıyordur" yorumuna ise Ukraynalı futbolcu,dedi.Trabzonspor'u tercih etme sebebiyle ilgili olarak ise yıldız futbolcu,diye konuştu.Ukraynalı forvet 2019 yılında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili olarak ise çarpıcı bir itirafta bulundu.O dönem başka kulüplerden de teklifler aldığını kaydeden Danylo Sikan,ifadelerini kullandı.