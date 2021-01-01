Curry'nin, NBA tarihinin 3 sayı kralı olduğu performans!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının Madison Square Garden'da New York Knicks'i 105-96 yendiği maçta, NBA tarihinde en çok üçlük isabeti bulan oyuncu olmayı başardı.



Curry, en üst sırada yer alan Ray Allen'ı maçın ilk dakikalarında bulduğu iki üçlükle geride bırakarak, uzun zamandır beklenen rekoru kırmayı başardı ve zirveye oturdu.



Rekorun dışında genel olarak ortalama bir maç çıkaran Steph, geceyi 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla kapattı.

Warriors yıldızı zirveye 789 maçta ulaşarak, bu noktaya yükselmesi 1300 maç süren Allen'a göre 511 maçlık bir fark yakaladı.



Curry'nin 3.000 üçlük isabetine ulaşması için 23 isabet daha bulması gerekecek ve bu noktaya, NBA tarihinde hiçbir oyuncu daha önce ulaşamamıştı.



