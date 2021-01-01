Curry: "MVP ben olmalıyım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bu sezon "MVP olması gerektiğini" söyledi.



"The Rex Chapman Show" daki bir röportajda Curry, "Bu sezon MVP sen misin?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Yani, ben olmalıyım. Muhtemelen kazanamam, ama neyse artık."



30+ SAYILIK SERİSİ DÜN GECE BİTTİ!



Curry'nin 11 maçlık 30+ sayı serisi, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı alınan 114-118'lik mağlubiyette sona ermiş oldu.



Üçlük çizgisinin gerisinden sezonun en kötüsü olan 2/14'lük isabet de dahil olmak üzere dün gece toplam 7/25 şut isabetinde kalmış olan Curry, maçı 18 sayı ile tamamladı.



Mağlubiyete ve Washington'daki kötü performansa rağmen Steph, geçtiğimiz ay başardıklarından gurur duyduğunu açıkladı:



"Harika bir maratondu. Daha önce yapılmamış bir şeydi. Bir noktada bitecekti. Şimdi ise yeni bir tanesini başlatmaya odaklanmam gerek. Sonraki maça odaklanma zihniyeti böyle bir şey. Bir sonraki maçta sahamıza döndüğümüzde, oradan deplasmana geçtiğimizde ve diğer büyük maçlarda, yenilenerek kendimi toparlamam lazım.



Elbette özel bir dönem geçirdim. Ama asla bireysel seriler üzerine fazla heyecanlanmam. Geride bırakabildiğim bazı tarihi isimler oldu. Ve bunu bu yaşta başarabilmiş olmak oldukça özeldi."



Curry dün geceki vasat performansından sonra bile, %54.9'luk şut yüzdesini korumayı başardı ve Nisan ayındaki 11 maçta 40.8'lik bir sayı ortalamasına sahip.



