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Cuban'ın playofflar için turnuva planı!

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, 30 NBA takımının 5-7 normal sezon maçı oynamasını istediğini, ardından sezon devam edecekse son iki playoff sıralaması için bir turnuva yapılabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, 30 NBA takımının 5-7 normal sezon maçı oynamasını istediğini, ardından sezon devam edecekse son iki playoff sıralaması için bir turnuva yapılabileceğini söyledi.

Cuban, 30 ekibin de lokal televizyonun gereklerini yerine getirmek için buna katılması gerektiğine inanıyor.

Cuban'ın planına göre, her iki konferanstan da ilk 10 takım playofflara katılmaya hak kazanacak ve sıralamalara göre yeniden düzenlenecek. 17. sıradaki takım daha sonra 20. sıradaki takımla oynayacak, 18. sıradaki takım ise 19. sıradaki takımla eşleşecek.

Bu kazananlar ise son playoff pozisyonları için 15. ve 16. sıra için oynamaya devam edecekler.

Cuban, planının ligin mali durumunu çevreleyen endişelere hitap ederken, oyunculara playofflara hazırlanmaları için yeterli zaman verdiğini de sözlerine ekledi.


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