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Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edildi

Crystal Palace, çok kulüplü sahiplik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden çıkarıldı ve yerine Nottingham Forest alındı.

calendar 11 Temmuz 2025 18:36 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edildi
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nden (Ligue 1) düşürülme cezası kaldırılan Olimpik Lyon'un 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımı kabul edilirken İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) şampiyonu Crystal Palace ise Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürüldü. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB), İngiliz kulübü Crystal Palace ve Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ilgilendiren çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin kararını verdiği duyuruldu.

Karara göre CFCB, Olimpik Lyon ve Crystal Palace'ın çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği sonucuna vardı.



Crystal Palace'ın 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım talebi reddedilirken kulübün 2025-2026'da UEFA Konferans Ligi'ne katılım talebi ise kabul edildi. Böylece Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmüş oldu.

NOTTINGHAM FOREST UEFA AVRUPA LİGİ'NE YÜKSELTİLDİ

İngiltere Premier Lig'i geçen sezon 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace'ın yerini alacak.

LYON, AVRUPA LİGİ'NE KABUL EDİLDİ

CFCB, Olimpik Lyon'un ise 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını kabul etti.

Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası 9 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon için mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı gerekçesiyle küme düşürme kararı almıştı.

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