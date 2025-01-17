Çorum, Ümraniyespor'u ağırlayacak

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum, Ümraniyespor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 12:24
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Toure, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Ligde Çorum FK'nin 29, Central Hospital Ümraniyespor'un ise 26 puanı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery