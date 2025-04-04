Çorum FK'nin rakibi Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ahlatçı Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'nin rakibi Esenler Erokspor
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04 Nisan 2025 16:42
Son güncelleme 04 Nisan 2025 16:44
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında cumartesi günü sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo, Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek.

Çorum FK, ligde 46 puanla 7'nci, Esenler Erokspor ise 44 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

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