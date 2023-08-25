İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.



Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-0 kazanırken goller; 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling, 75. dakikada ise Nicolas Jackson'dan geldi. Nicolas Jackson'ın golünde asist, ilk iki golün sahibi Raheem Sterling'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea 4 puana ulaşırken, Luton Town henüz puanla tanışamamış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Nottingham Forest ile karşılaşırken, Luton Town kendi sahasında West Ham'ı konuk edecek.



