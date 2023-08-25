Chelsea, Sterling ile galibiyete uzandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea evinde Luton Town'ı 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Sterling ile galibiyete uzandı
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25 Ağustos 2023 23:54
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-0 kazanırken goller; 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling, 75. dakikada ise Nicolas Jackson'dan geldi. Nicolas Jackson'ın golünde asist, ilk iki golün sahibi Raheem Sterling'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea 4 puana ulaşırken, Luton Town henüz puanla tanışamamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Nottingham Forest ile karşılaşırken, Luton Town kendi sahasında West Ham'ı konuk edecek.

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