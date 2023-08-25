İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-0 kazanırken goller; 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling, 75. dakikada ise Nicolas Jackson'dan geldi. Nicolas Jackson'ın golünde asist, ilk iki golün sahibi Raheem Sterling'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea 4 puana ulaşırken, Luton Town henüz puanla tanışamamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Nottingham Forest ile karşılaşırken, Luton Town kendi sahasında West Ham'ı konuk edecek.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-0 kazanırken goller; 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling, 75. dakikada ise Nicolas Jackson'dan geldi. Nicolas Jackson'ın golünde asist, ilk iki golün sahibi Raheem Sterling'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea 4 puana ulaşırken, Luton Town henüz puanla tanışamamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Nottingham Forest ile karşılaşırken, Luton Town kendi sahasında West Ham'ı konuk edecek.