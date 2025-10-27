27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Cengiz atmak istedi, Tammy topu bırakmadı!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın kaçırdığı penaltı öncesi ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

calendar 27 Ekim 2025 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, depalsmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Tammy Abraham'ın kaçırdığı penaltı öncesi ilginç anlar yaşandı.

CENGİZ ATMAK İSTEDİ

Topun başına geçmek isteyen Cengiz, İngiliz yıldızla uzun süre konuştu. Bu konuşmanın ardından atışı Abraham kullandı.

ABRAHAM ISRAR EDİNCE VAZGEÇTİ

Cengiz'in penaltıyı kullanmak istediği ancak takım arkadaşı ısrar edince vazgeçtiği ileri sürüldü.

KARİYERİNDE 5. KEZ

Bu arada 9 gol ve 2 asistle bu sezon Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Tammy Abraham, kariyerinde 5. kez penaltı kaçırdı. Diğer 4 maçta oyuncunun takımları iki kez sahadan yenilgiyle ayrılırken iki kez de kazandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
