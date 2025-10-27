Cengiz atmak istedi, Tammy topu bırakmadı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, depalsmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-Beyazlılar'ın Tammy Abraham'ın kaçırdığı penaltı öncesi ilginç anlar yaşandı.
CENGİZ ATMAK İSTEDİ
Topun başına geçmek isteyen Cengiz, İngiliz yıldızla uzun süre konuştu. Bu konuşmanın ardından atışı Abraham kullandı.
ABRAHAM ISRAR EDİNCE VAZGEÇTİ
Cengiz'in penaltıyı kullanmak istediği ancak takım arkadaşı ısrar edince vazgeçtiği ileri sürüldü.
KARİYERİNDE 5. KEZ
Bu arada 9 gol ve 2 asistle bu sezon Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Tammy Abraham, kariyerinde 5. kez penaltı kaçırdı. Diğer 4 maçta oyuncunun takımları iki kez sahadan yenilgiyle ayrılırken iki kez de kazandı.
