



Abdullah Avcı'nın söyledikleri hakkında konuşan Ersen şöyle konuştu: Milliyet Gazetesi spor yazarı Cemal Ersen, St. Gallen Trabzonspor maçını değerlendirdi.Abdullah Avcı'nın söyledikleri hakkında konuşan Ersen şöyle konuştu:

''St. Gallen maçının skoru ve sahadaki futboldan bağımsız söylüyorum. Belki gözden kaçmıştır. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'nın çarşamba günü basın toplantısında kurduğu dikkat çekici cümleyi anımsıyor musunuz?



Geçen haftaki Rapid Wien sınavına işaret ederken, "Teknik direktörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı. Bir-iki kişi oyuna dahil olmadığında oyun bunu kaldırmaz. 7-8 kişi hiç girmezse, sonuç alma ihtimaliniz yoktur."



Avcı, sitemini oyuncularıyla da paylaşmıştır kuşkusuz. Lakin medya önünde böyle bir hesaplaşmaya girmiş olması garipti.

Taraftar mutsuz olabilir, fakat takımın patronu hislerini bu mecrada gündeme getirmemeli. Belki olası sıkıntılara ön alma mesajıydı amacı. Bence sıra dışı motivasyondu''





''Gelelim kadroya. İlk on birde Enis Destan, Orsic ve Bardhi tercihleri, sanal ortamda yükselen çatlak seslere yanıt niteliğinde idi. Özellikle Bardhi neden bu takımda yoktu diye sordum. Yönetim hâlâ ikinci bölgeye oyuncu arıyor ya. Gerçek ihtiyaç forvet değil mi?

Kaleci Lawrence'nin inanılmaz kurtarışları ve direk ilk yarıda sevinmemizi engelledi. Orsic, Bardhi, Visca ve Ozan ile golü çok istedik, olmadı.



İkinci bölümde yine etkiliydik. Lakin daha temkinli ve dikkatli oynadık. Mendy ve Trezeguet ile rakip kaleyi zorladık.

Abdullah hocanın oyuncu değişiklikleri skoru tutmak adına idi. Açık söyleyeyim. St. Gallen Trabzonspor ayarında bir takım değil. Savunmada dikkatli oynadık. Bu kurgu başarılıydı.

86. dakikada yüreğimiz ağzımıza geldi ama VAR hakeminin uyarısıyla bu kez Gallen'in hevesi kursağında kaldı. Bir pozisyonda öldük ve dirildik.''



''Rövanş kritik olacak. Trabzonspor dün geceki performansının yarısını sergilerse bu takımı eler ve yoluna devam eder.

Bu arada Avcı'yı çarmıha germeye çalışanlar acele etmesin. Trabzonspor camiasının birliğe ihtiyacı varken, teknik direktörü ve başkanı sorgulamaya çalışanlar, camiaya bağlılıklarını gözden geçirsin. Bu işler öyle kolay değil! ''

Trabzonspor'un kadrosu hakkında konuşan Cemal Ersen, sözlerine şöyle devam etti:Avcı'nın mevcutlar içinden yaptığı tercihler doğruydu. Trabzonspor Avrupa macerası ve lig dahil 5 maç oynadı. İlk kez böyle organize, istekli, coşkulu ve gücünü hissettiren görüntü verdi. Sakin ve güvenli idi. İsviçre deplasmanında tüm pozisyonlarda temsilcimiz vardı.Trabzonspor'un tur şansından bahseden Ersen, sözlerini şöyle sonlandırdı: