Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası 3'üncü ve 4'üncü yarışları yapılacak

Buz pateninde, Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, 12-16 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.



Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İzmit Olimpik Buz Sporları Salonunki organizasyonda Türkiye'nin 7 şehrinden 177 sporcu yarışacak.



Kupada 13-14 Şubat tarihlerinde kadınlar, erkekler, junior C ve junior D kategorilerinde, 15-16 Şubat tarihlerinde ise junior E, junior F ve junior G kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.



