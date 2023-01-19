Bülent Korkmaz: 'Çok şey kazandık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçını değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı;



"Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Turu kaybettik ama kazandığımız şeyler çoktu. Oynatmadığımız oyuncular oynadı, gençler oynadı. Onların oyunu ve mücadelesinden memnunum. Kazancımız bu oldu. Gerçek hedefimize kitleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."





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