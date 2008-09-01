Bosh, ne zaman ciddi bir şekilde LeBron ve Wade ile bir araya gelmeyi düşündü?

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, LeBron James ve Dwyane Wade ile bir araya gelme konusunda ciddileştiği zamanı açıkladı.



Bosh, Miami Heat'in 2012-13 şampiyonluğu sezonunun hikayesini anlatacak bir e-posta bülteni olan "The Last Chip"i yayınlayacak. Bosh, geniş kapsamlı bir röportajda yeni projesinin bir önizlemesini sundu ve "Heatles"ın nasıl bir araya geldiğine dair açıklama yaptı.



Bosh, LeBron ve Wade ile 2008'de "Redeem Team" için oynarken aynı takımda oynama hakkında konuştuklarına dair iddiayı yalanladı:



"Orasının fikrin doğduğu yer olduğunu söyleyemem. Altın madalya kazanmamız için çok fazla baskı vardı. Daha fazla sohbet etseydik daha iyi olurdu. Belki D ve Bron birkaç kez konuşmuştur. Ben konuşmadım. Bunu hiç düşünmüyordum bile. Ben o adamlar gibi playofflarda daha uzun kalma üzerine çalışıyordum."



Bosh, Toronto Raptors ile tekrarlanan playoff başarısızlıkları sonrası, Olimpiyat takımındaki arkadaşları ile serbest oyuncu dönemi yaklaşınca bağlantı kurmayı düşündüğünü itiraf etti:



"2008-09 sezonunda kendimle çok şey yaşadım. NBA'de kazanmanın ne kadar zor olduğunu biraz fark etmiştim. Sürekli daha fazla çaba göstermeme rağmen sonuç alamamak, beni demoralize ediyordu. Sanırım Kobe arka arkaya iki tane kazanmıştı. LeBron daha önce Final görmüştü, D bir tane kazanmıştı. Ama benim alakam bile yoktu. Henüz ilk turda bile rekabetçi değildim."



Bosh, Chicago Bulls'un bu yıldızlar için bir hedef noktası olduğunu, ancak "Mike'ın gölgesinde yaşamak istemedikleri" için, üç süperstarın hepsini ikna edemediklerini söyledi.



