Bologna, Lecce'yi 2 golle devirdi

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna evinde Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bologna, Lecce'yi 2 golle devirdi
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23 Ekim 2022 17:55
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna ile Marco Baroni'nin ekini Lecce karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada penaltıdan Marko Arnautovic ve 35. dakikada Lewis Ferguson'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber 5 maç aranın ardından galibiyete uzanan Bologna puanını 10'a yükseltirken, Lecce 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Lecce evinde Juventus'u ağırlayacak.

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