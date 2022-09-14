Bitci Racing'ten Roma'da çifte zafer

Türk motor sporları dünyasının en başarılı takımları arasında yer alan ve uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi başarıyla temsil eden Bitci Racing takımı, Roma'da düzenlenen Coppa İtalia Turismo yarışından zaferle döndü.



Bu sezon ikinci kez Vallelunga Pisti'ne çıkan Bitci Racing takımında Vedat Ali Dalokay, baştan sona mükemmel giden yarışın ardından liderliği göğüsleyerek hem genel klasmanda hem kendi sınıfında birinci oldu. Dalokay, aynı pistte 1 Mayıs'taki yarışı da kazanmayı başarmıştı.



Vedat Ali Dalokay'ı izleyen takım arkadaşı ve geçtiğimiz yılın Türkiye Şampiyonu Turgut Konukoğlu da Vallelunga'da genel klasmanda üçüncü, kendi sınıfında ise ikinciliği elde etti.



Uzun yıllardır Türkiye'de düzenlenen farklı ralli organizasyonlarında yarışan ve çok sayıda birinciliği bulunan Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, kendisinin de yarış ekibinde yer aldığı Bitci Racing'in başarısından Türkiye adına büyük bir gurur duyduğunu söyledi.



Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Bizim 'Bitci Racing'i kurarken en büyük hayalimiz hem uluslararası arenada bir Türk takımı olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek hem de genç Türk sporculara fırsatlar yaratmaktı. Bugün bu hayalimin gerçeğe dönüştüğünü görmekten Bitci Holding ve ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum. Yeni bir yarış takımı kurarak, daha ilk yılda Türkiye'de beş kupa kazanmak, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak Türk motor sporları için gerçekten önemli bir başarı. Bundan sonra da uluslararası arenadaki en üst düzey otomobil yarışlarında ülkemizi başarıyla temsil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan Vedat Ali Dalokay ve Turgut Konukoğlu başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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