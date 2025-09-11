Beşiktaş, Timo Werner'i gündemine aldı

Beşiktaş, transferin bitimine kısa süre kala sol kanat için Timo Werner'e yöneldi. Siyah-beyazlılar, Leipzig ile temaslara başladı; transferin şartları araştırılıyor.

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını yeniden Timo Werner'e çevirdi.
 
Siyah-beyazlılar, sol kanat takviyesi için Alman yıldızla ilgileniyor.
 
29 yaşındaki Timo Werner için kulübü RB Leipzig ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçiren tecrübeli futbolcunun, Leipzig ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
BİR DÖNEM 80 MİLYON EUROYDU
 
Bir dönem Avrupa'nın en değerli hücum oyuncuları arasında gösterilen Werner'in 2020 yılında piyasa değeri 80 milyon euroya kadar çıkmıştı. Ancak güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesine geriledi. Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirerek transferi uygun şartlarda bitirmeyi hedefliyor.
 
BEŞİKTAŞ İLE İLGİNÇ BİR ANI
 
Timo Werner, Beşiktaş taraftarının hafızasında ilginç bir anıyla da yer ediyor. 26 Eylül 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Leipzig Şampiyonlar Ligi maçında, statta oluşan yoğun gürültü nedeniyle kulaklarında rahatsızlık yaşayan Werner, henüz 32. dakikada oyundan alınmıştı.
 
54 MİLLİ MAÇTA 24 GOL
 
Almanya Milli Takımı formasını 54 kez giyen Werner, bu maçlarda 24 kez fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans sergilemişti.
 
Beşiktaş, transfer döneminin bitimine iki gün kala bu kritik hamleyi sonuçlandırmak istiyor. Görüşmelerin önümüzdeki saatlerde hız kazanması bekleniyor.
