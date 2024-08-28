Beşiktaş'ta yönetimden Necip'e ziyaret

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, ameliyat olan kaptan Necip Uysal'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yönetimden Necip'e ziyaret
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28 Ağustos 2024 16:51
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen ve ameliyat edilen takım kaptanı Necip Uysal'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Ekrem Keçoğlu, Tesislerden Sorumlu Çağlayan Tuğal, Kamu İle İlişkilerden Sorumlu Burak Aslan bulundu.

Necip'e çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten yöneticiler, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den siyah-beyazlı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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