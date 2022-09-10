WEGHORST BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

GHEZZAL'IN HEDEF MAÇI FENERBAHÇE DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler sakatlığı bulunan oyunculara çevrildi. Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal ile ilgili son durum belli oldu.Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst, takımla birlikte antrenmana çıktı. 5 haftada 2 gol 4 asistlik katkı yapan futbolcu, Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek gibi görünüyor.Öte yandan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bireysel çalışmalarına devam ediyor. Ghezzal'ın sahalara dönmek adına hedef maçı Fenerbahçe derbisi. Valerien Ismael'in en büyük kozlarından biri olan futbolcu, 2 maçta 2 gol ve 1 asist üretmişti.