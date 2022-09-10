Beşiktaş'ta sakatlık raporu; Weghorst, Ghezzal!

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. İşte gelişme ve detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık raporu; Weghorst, Ghezzal!
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10 Eylül 2022 12:05
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler sakatlığı bulunan oyunculara çevrildi. Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal ile ilgili son durum belli oldu.

WEGHORST BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst, takımla birlikte antrenmana çıktı. 5 haftada 2 gol 4 asistlik katkı yapan futbolcu, Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek gibi görünüyor.

GHEZZAL'IN HEDEF MAÇI FENERBAHÇE DERBİSİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bireysel çalışmalarına devam ediyor. Ghezzal'ın sahalara dönmek adına hedef maçı Fenerbahçe derbisi. Valerien Ismael'in en büyük kozlarından biri olan futbolcu, 2 maçta 2 gol ve 1 asist üretmişti.





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