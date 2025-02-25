Beşiktaş'ta Elan Ricardo forma bekliyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde La Equidad'tan kadrosuna kattığı Elan Ricardo, forma şansı bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Elan Ricardo forma bekliyor
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25 Şubat 2025 12:05

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo, takımına uyum sağlama sürecini sürdürüyor.

Trabzonspor maçında tribünden maçı izleyen 21 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor karşısında ise yedek kulübesinde yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?

Norveçli teknik direktör Solskjaer, Elan Ricardo ile ilgili olarak, "Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon süreci önemli. Daha fazla idmanla bu süreci atlatmasını istiyoruz" sözlerini sarf etmişti.

Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosuna alınan Ricardo, Antalya'daki antrenmanlarda hem takım arkadaşlarına hem de Türk futboluna adapte olmaya çalışıyor.

SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın gruptan çıkmasının öngörüldüğü bu süreçte, teknik direktör Solskjaer'in Antalyaspor mücadelesinde genç oyuncusuna fırsat tanıması bekleniyor.


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