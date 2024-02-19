Beşiktaş'ta Al-Musrati ilk kez 11'de!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Al-Musrati'ye ilk kez 11'de forma şansı verdi.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan biri olan Al-Musrati, Kayserispor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. Libyalı futbolcu, Konyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta bir diğer yeni transfer Ernest Muçi de 11'de yer aldı. Joe Worrall ise yedek kaldı.
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan biri olan Al-Musrati, Kayserispor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. Libyalı futbolcu, Konyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta bir diğer yeni transfer Ernest Muçi de 11'de yer aldı. Joe Worrall ise yedek kaldı.
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
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