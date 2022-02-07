Beşiktaş, ligde direkleri geçemiyor

Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Fraport Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.



EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM



Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatırı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.



TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...



Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah-beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.







