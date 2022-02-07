Beşiktaş, ligde direkleri geçemiyor

Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Fraport Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatırı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.
TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...
Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah-beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatırı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.
TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...
Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah-beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.