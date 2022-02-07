Beşiktaş, ligde direkleri geçemiyor

Antalyaspor maçında 2 topu direkten dönen Beşiktaş, bu sezon ligde 16 kez direkleri geçemedi. Siyah-beyazlılar ligde topu en çok direkten dönen takım konumunda bulunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, ligde direkleri geçemiyor
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07 Şubat 2022 11:11
Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Fraport Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM

Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatırı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.

TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...

Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah-beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.



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