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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı

2025-26 sezonuna güçlü girmek isteyen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı oynayan Yasemin Özel'i kadrosuna kattı

calendar 27 Mayıs 2025 18:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 18:07
Haber: AA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel'i kadrosuna dahil etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

YASEMİN ÖZEL'İN DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR

Yasemin Özel, kariyerinde Galatasaray Daikin, PTT, Karayolları, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka'nın formalarını giydi.


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