Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel'i kadrosuna dahil etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
YASEMİN ÖZEL'İN DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR
Yasemin Özel, kariyerinde Galatasaray Daikin, PTT, Karayolları, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka'nın formalarını giydi.
YASEMİN ÖZEL'İN DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR
Yasemin Özel, kariyerinde Galatasaray Daikin, PTT, Karayolları, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka'nın formalarını giydi.
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