Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Pelin Derya Bilgiç transferi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Pelin Derya Bilgiç ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki oyun kurucu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.



Profesyonel kariyerine 2011 yılında BOTAŞ'ta başlayan Pelin Derya Bilgiç, Fenerbahçe, ÇBK Mersin, OGM Ormanspor, Galatasaray, Nesibe Aydın ve Bodrum Basketbol'da forma giydi.



Son olarak geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ve Bodrum Basketbol kulüplerinde 29 maçta forma giyen oyuncu, 11,9 sayı, 3 ribaunt, 3,6 asist ortalamalarıyla oynadı.



