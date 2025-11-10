Beşiktaş'ın yeni duvarı: Tiago Djalo

Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan renklerine kattığı Tiago Djalo takıma adapte olmaya başladı.
Kart cezalısı Emirhan Topçu'nun yokluğunda savunmada görev yapan Portekizli stoper, partneri Gabriel Paulista ile uyumuyla beğeni topladı. Cengiz Ünder'in asistinde siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, Sofascore verilerine göre 8.7 puanla maçın en değerli oyuncusu seçildi.
7 MÜCADELE KAZANDI
Zorlu deplasmanda rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılan Tiago Djalo, 3 tehlike, 1 de şut engelleyerek savunmada güven verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen haftalarda 25 yaşındaki futbolcuya sürekli ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Porto'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, 17 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 kez ağları havalandırmıştı
PAULISTA'YA BÜYÜK ÖVGÜ
Tiago Djalo, Gabriel Paulista birbirlerini tamamladıklarını söyledi. Portekizli oyuncu, "Beraber oynadığımız ilk maçtı. Onunla oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Geçen yıl 2 gol atmıştım, gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Duran toplara çok çalışıyoruz. İnanmamız lazım. İnandığımız zaman daha da iyi işler çıkaracağız" dedi.
Kart cezalısı Emirhan Topçu'nun yokluğunda savunmada görev yapan Portekizli stoper, partneri Gabriel Paulista ile uyumuyla beğeni topladı. Cengiz Ünder'in asistinde siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, Sofascore verilerine göre 8.7 puanla maçın en değerli oyuncusu seçildi.
7 MÜCADELE KAZANDI
Zorlu deplasmanda rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılan Tiago Djalo, 3 tehlike, 1 de şut engelleyerek savunmada güven verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen haftalarda 25 yaşındaki futbolcuya sürekli ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Porto'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, 17 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 kez ağları havalandırmıştı
PAULISTA'YA BÜYÜK ÖVGÜ
Tiago Djalo, Gabriel Paulista birbirlerini tamamladıklarını söyledi. Portekizli oyuncu, "Beraber oynadığımız ilk maçtı. Onunla oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Geçen yıl 2 gol atmıştım, gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Duran toplara çok çalışıyoruz. İnanmamız lazım. İnandığımız zaman daha da iyi işler çıkaracağız" dedi.