09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-4
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Beşiktaş'ın yeni duvarı: Tiago Djalo

Antalyaspor maçında başarılı performansını golle taçlandıran Portekizli savunmacı Tiago Djalo, 10 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılarak 8.7 puan aldı.

Beşiktaş'ın yeni duvarı: Tiago Djalo
Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan renklerine kattığı Tiago Djalo takıma adapte olmaya başladı.

Kart cezalısı Emirhan Topçu'nun yokluğunda savunmada görev yapan Portekizli stoper, partneri Gabriel Paulista ile uyumuyla beğeni topladı. Cengiz Ünder'in asistinde siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, Sofascore verilerine göre 8.7 puanla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

7 MÜCADELE KAZANDI


Zorlu deplasmanda rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılan Tiago Djalo, 3 tehlike, 1 de şut engelleyerek savunmada güven verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen haftalarda 25 yaşındaki futbolcuya sürekli ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Porto'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, 17 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 kez ağları havalandırmıştı

PAULISTA'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Tiago Djalo, Gabriel Paulista birbirlerini tamamladıklarını söyledi. Portekizli oyuncu, "Beraber oynadığımız ilk maçtı. Onunla oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Geçen yıl 2 gol atmıştım, gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Duran toplara çok çalışıyoruz. İnanmamız lazım. İnandığımız zaman daha da iyi işler çıkaracağız" dedi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
