Beşiktaş için yorum: 'Talihsizliklerin nirvanası'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Müsabakayı Suudi Pro Lig'de çalışan teknik direktör Bülent Bölükbaşı, Fanatik'e değerlendirdi.
İşte o değerlendirme;
"Son haftalarda üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yönetim olarak da son derece sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş için aslında ayağa kalkma maçı olarak görülebilirdi bu müsabaka. Ancak maçın tarafsız sahada oynanması Kartal'ın ihtiyacı olan desteği görmemesine neden olurken yönetim kaosunun da ister istemez izleriyle başladı maç. Siyah-Beyazlılar'ın belki de oynadığı en kötü ilk yarı performansına tanıklık ettik.
Bloklar arasında neredeyse hiçbir bağlantı yoktu. Takım boyu darmadağınık denecek seviyede uzuyor ve bu da rakibe son derece geniş alanlar kalmasına neden oluyordu ki tam da istedikleri şey buydu. Zaten bu yüzden de doğru düzgün bir reaksiyon gösteremeden devreye mağlup girdik. Ilk 45'teki tek güzellik Rafa'nın attığı muhteşem goldü.
"TALİHSİZLİĞİN ZİRVESİ"
İkinci yarıda ise özellikle Salih'in de gitmesiyle pas bağlantıları ve organize hücumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu da pozisyonları getirdi. Baskıyla beraber golü bulamasak da penaltıyı bulduk. İmmobile'nin böylesine önemli bir atışı gol yapamaması ise Beşiktaş adına talihsizliklerin nirvanası oldu. Sonuç olarak Beşiktaş kazanması gereken bir maçtan da hayal kırıklığı ile ayrılırken sarmak istediği yaralarının daha da büyüdüğü bir 90 dakikayı daha geride bıraktı."
Müsabakayı Suudi Pro Lig'de çalışan teknik direktör Bülent Bölükbaşı, Fanatik'e değerlendirdi.
İşte o değerlendirme;
"Son haftalarda üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yönetim olarak da son derece sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş için aslında ayağa kalkma maçı olarak görülebilirdi bu müsabaka. Ancak maçın tarafsız sahada oynanması Kartal'ın ihtiyacı olan desteği görmemesine neden olurken yönetim kaosunun da ister istemez izleriyle başladı maç. Siyah-Beyazlılar'ın belki de oynadığı en kötü ilk yarı performansına tanıklık ettik.
Bloklar arasında neredeyse hiçbir bağlantı yoktu. Takım boyu darmadağınık denecek seviyede uzuyor ve bu da rakibe son derece geniş alanlar kalmasına neden oluyordu ki tam da istedikleri şey buydu. Zaten bu yüzden de doğru düzgün bir reaksiyon gösteremeden devreye mağlup girdik. Ilk 45'teki tek güzellik Rafa'nın attığı muhteşem goldü.
"TALİHSİZLİĞİN ZİRVESİ"
İkinci yarıda ise özellikle Salih'in de gitmesiyle pas bağlantıları ve organize hücumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu da pozisyonları getirdi. Baskıyla beraber golü bulamasak da penaltıyı bulduk. İmmobile'nin böylesine önemli bir atışı gol yapamaması ise Beşiktaş adına talihsizliklerin nirvanası oldu. Sonuç olarak Beşiktaş kazanması gereken bir maçtan da hayal kırıklığı ile ayrılırken sarmak istediği yaralarının daha da büyüdüğü bir 90 dakikayı daha geride bıraktı."