Beşiktaş, Gedson için pazarlık aşamasında

Beşiktaş, yarı hissesine sahip olduğu ve bu sezon orta sahada yıldızlaşıp takımının dinamosu olan Gedson Fernandes'in tamamını almak için bastırıyor.



7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ



Portekizli yıldız için ülkesinin basınından Ojogo'ya göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 26 yaşındaki orta sahanın Benfica'da bulunan yüzde 50'lik hissesi için 7 milyon euro teklif ettiği belirtildi.



Benfica'nın bu teklife sıcak bakmasa da değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Siyah beyazlılar, 30 milyon euro talep ettiği Gedson Fernandes için Rus ekipleri Spartak Moskova ve Zenit'ten gelen 20 milyonluk teklifleri son günde reddetmişti.



6 MİLYON EURO HARCANDI



Beşiktaş, Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kısmı için 6 milyon euro harcamıştı.



PERFORMANSI



Siyah-Beyazlı forma altında kariyerinin en skorer dönemini yaşayan yıldız orta saha, bu sezon bütün kulvarlarda çıktığı 35 maçta 2 bin 963 dakika süre alarak 8 gol, 2 asistle oynadı.











