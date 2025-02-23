Beşiktaş, Gedson için pazarlık aşamasında

Beşiktaş önemli teklifler alan Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını Benfica'dan almak istiyor. Siyah beyazlı ekip oyuncu için teklifi 7 milyon euro. İşte detaylar...

Haber; Star, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Gedson için pazarlık aşamasında
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23 Şubat 2025 10:14

Beşiktaş, yarı hissesine sahip olduğu ve bu sezon orta sahada yıldızlaşıp takımının dinamosu olan Gedson Fernandes'in tamamını almak için bastırıyor.

7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Portekizli yıldız için ülkesinin basınından Ojogo'ya göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 26 yaşındaki orta sahanın Benfica'da bulunan yüzde 50'lik hissesi için 7 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Benfica'nın bu teklife sıcak bakmasa da değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Siyah beyazlılar, 30 milyon euro talep ettiği Gedson Fernandes için Rus ekipleri Spartak Moskova ve Zenit'ten gelen 20 milyonluk teklifleri son günde reddetmişti.

6 MİLYON EURO HARCANDI

Beşiktaş, Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kısmı için 6 milyon euro harcamıştı.

PERFORMANSI

Siyah-Beyazlı forma altında kariyerinin en skorer dönemini yaşayan yıldız orta saha, bu sezon bütün kulvarlarda çıktığı 35 maçta 2 bin 963 dakika süre alarak 8 gol, 2 asistle oynadı. 

 

 


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