Beşiktaş, Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş, sakatlığı süren Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmak istiyor. İngiliz oyuncu 3.2 milyon Euro'luk tazminatın büyük kısmını talep ederken, yönetim rakamı düşürmeye çalışıyor.

calendar 07 Temmuz 2025 13:36
Haber: Sabah
Beşiktaş, Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlanıyor
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain dönemi sona ermek üzere. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Chamberlain'in başka bir kulüple anlaşmaması üzerine oyuncuyla orta yolu bularak sözleşmeyi feshetmenin planlarını yapıyor. Ancak futbolcunun maaş ve imza parası dahil toplamda 3.2 milyon Euro'yu bulan tazminatının büyük bölümünü talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise bu rakamı makul seviyeye indirmek için pazarlık masasında. Sakatlığı devam eden 31 yaşındaki İngiliz futbolcu, sezon öncesi Avusturya kampına da götürülmedi.



BEŞİKTAŞ KARNESİ

2023-24 sezonunda Beşiktaş'a katılan Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz sezon 20 maçta görev aldı ve Fenerbahçe derbisinde bir gol kaydetti. İngiliz oyuncu, toplamda Beşiktaş formasıyla 50 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

 
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