Beşiktaş'a Barcelona'dan yıldız: Ansu Fati

Beşiktaş, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi kiralamak istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'a Barcelona'dan yıldız: Ansu Fati
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08 Ocak 2025 10:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. 

Siyah-Beyazlılar'ın Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı belirlendi.

Siyah beyazlı ekibiin Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında.

SKOR KATKISINDA BULUNAMADI

Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.

DEĞERİ  10 MİLYON EURO

 Güncel verilere göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
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