Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye doğru!

Rennes ve Getafe, forvet Bertuğ Yıldırım'ın transferi için anlaşma sağlamak üzere. Milli oyuncu, 23 Ağustos Cuma günü İspanya'ya gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye doğru!
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23 Ağustos 2024 14:54
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 15:18
Rennes, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Danimarkalı forvet Henrik Meister'in transfer edilmesinin ardından milli forveti kadroda düşünmeyen Rennes, 22 yaşındaki oyuncuyu İspanya'nın La Liga ekiplerinden Getafe'ye göndermeye çok yakın.

Le Parisien'in haberine göre, Bertuğ Yıldırım'ın transferinin yaklaşık 5 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bertuğ Yıldırım, Rennes ile Getafe arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi üzerine 23 Ağustos Cuma günü İspanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçip transferi tamamlamak için izin aldı.

TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda da Norwich City'ye transferi için İngiltere'ye gitmiş ancak Rennes ve İngiliz ekibi arasındaki ödeme planı anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.



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