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Bernardo Silva'dan geleceği için açıklama!

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 18 Haziran 2025 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bernardo Silva'dan geleceği için açıklama!
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmi Galatasaray ile de anılan Portekizli oyuncu, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini söyledi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AYRILABİLİRİM"

"Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım." 

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 49 maça çıkan Portekizli yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. 

 


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