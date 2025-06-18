Bernardo Silva'dan geleceği için açıklama!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İsmi Galatasaray ile de anılan Portekizli oyuncu, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini söyledi.



"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AYRILABİLİRİM"



"Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım."



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City ile 49 maça çıkan Portekizli yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.









