Belçika'da Fenerbahçe alarmı! Yasak geldi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht - Fenerbahçe maçı öncesi Belçika'da güvenlik önlemleri arttırıldı. Belçika'da Fenerbahçe taraftarının metroyu kullanması yasaklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Belçika'da Fenerbahçe alarmı! Yasak geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2025 00:10
Son güncelleme 19 Şubat 2025 00:17
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Belçika'da karşı karşıya gelecek. 

20 Şubat tarihinde oynanacak mücadele öncesi Brüksel'de yoğun önlemler alınıyor. 

Son günlerde Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle, maç yüksek riskli olarak sınıflandırıldı ve bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu.

Belçika basınında, Orta Brüksel Bölgesi emniyet yetkililerinden bir ismin, şehirdeki kritik noktalarda polisin hazır bulunacağına dair sözlerine yer verildi.

Alınan önlemler kapsamında, tribünlerde yer alacak 920 Türk taraftarın metroya binmesi yasaklandı. Taraftarlar, stadyuma özel otobüslerle taşınacak.

Anderlecht ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında oynadığı ilk maçta Anderlecht'i 3-0 mağlup etmişti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery