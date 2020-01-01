Bayless: "Rondo, Clippers'ı şampiyon yapar!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers'ın veteran point guardı Rajon Rondo'nun "LA Clippers'ı şampiyon, Lakers'ı ise ikinci yapacağını" söyledi.



Bayless, Clippers'ın Rondo'yu kadrosuna katmakla ilgilendiğine dair söylentiler hakkında konuştu. Skip'e göre Rondo, Clippers için mükemmel bir seçim olabilir.



Skip, Rondo'nun Clippers'a bir şampiyonluk getirebileceğini ve Lakers'ı "ikinci sırada bir yerde" bırakacağını iddia edecek kadar da iddialı konuştu:



"Bu büyülü bir hamle olur. Rondo'nun Clippers'a gidişi, önümüzdeki basketbol sezonunda bir fark yaratır. Bu Clippers'ı şampiyon, Lakers'ı ise ikinci sırada bir yerdeki bir takım yapar."



Bayless ayrıca, bu hamlenin Rondo için mükemmel bir "miras" hamlesi olacağını da sözlerine ekledi:



"Bu, Rondo için çok mantıklı bir hamle olur, çünkü mirasına yönelik bir hamle olur."



