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Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 4 altın kemer sahibi Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

calendar 29 Mayıs 2025 23:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

Gürbüz, belediye binası önünde coşkulu bir törenle karşılandı. Törene Belediye Başkan İsa Yıldırım'ın yanı sıra başkan yardımcıları, güreş ağası Şahin Kırbıyık ve belediyenin güreşçileri katıldı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende yeni sezon sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürbüz, "Aksu Belediye Başkanımız İsa Yıldırım ile yeni bir yola çıktık. Önümüzde Kırkpınar var, en iyi şekilde hazırlanacağım. Altın kemeri yeniden boynuma takmak istiyorum. Sezonu güzel tamamlamak istiyorum." dedi.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabında hakemlerle yaşadığı tartışma sonucu çeyrek finalde güreşten ihraç edilmesini değerlendiren Gürbüz, "Birkaç hafta güreşe gidemedim. Bu benim Kırkpınar hedeflerimi etkilemez. Cezam bittikten sonra güreşlere başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan İsa Yıldırım ise "Ata sporunun en önemli isimlerinden Ali Gürbüz'ü Aksu Belediyesi'ne kazandırmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.


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