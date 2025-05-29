Başarısızlığın faturası Branco'ya kesildi

Gerçekleştirdiği transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Portekizli Sportif Direktör Mario Branco ile yolları ayıracak.
Başkan Ali Koç, futbol yapılanmasını baştan aşağı değiştiriyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun yerine Edin Terzic'in getirilmesi gündemde.
Koç, Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile de İstanbul'da görüştü. Xabi Alonso efsanesinin arkasındaki isimlerden Devin Özek, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun görevini üstlenecek.
BAŞARISIZ TRANSFERLER
Peki, Branco ile neden yollar ayrılıyor? Branco, Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun sorumluları arasında gösteriliyor. Portekizli teknik adam, çalıştığı menajerlerin dışında bir ismi sarı-lacivertli kulübe getirmeye yanaşmadı, Guido Rodriguez yerine Sofyan Amrabat'ı aldı. Jose Mourinho ile Türk futbolcuların arasının açılmasına da yol açtı.
TAM BİR YETENEK AVCISI
Branco'nun transfer döneminde Ahmetcan Kaplan ve eski Galatasaraylı Tete'yi de Fenerbahçe'ye aldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Branco'nun yerine düşünülen Devin Özek, Bayer'de Xabi Alonso'nun şampiyon olup Real Madrid'e gitmesinin gizli kahramanlarından.
Başkan Ali Koç, futbol yapılanmasını baştan aşağı değiştiriyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun yerine Edin Terzic'in getirilmesi gündemde.
Koç, Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile de İstanbul'da görüştü. Xabi Alonso efsanesinin arkasındaki isimlerden Devin Özek, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun görevini üstlenecek.
BAŞARISIZ TRANSFERLER
Peki, Branco ile neden yollar ayrılıyor? Branco, Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun sorumluları arasında gösteriliyor. Portekizli teknik adam, çalıştığı menajerlerin dışında bir ismi sarı-lacivertli kulübe getirmeye yanaşmadı, Guido Rodriguez yerine Sofyan Amrabat'ı aldı. Jose Mourinho ile Türk futbolcuların arasının açılmasına da yol açtı.
TAM BİR YETENEK AVCISI
Branco'nun transfer döneminde Ahmetcan Kaplan ve eski Galatasaraylı Tete'yi de Fenerbahçe'ye aldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Branco'nun yerine düşünülen Devin Özek, Bayer'de Xabi Alonso'nun şampiyon olup Real Madrid'e gitmesinin gizli kahramanlarından.
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