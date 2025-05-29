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Başarısızlığın faturası Branco'ya kesildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerde yaşanan başarısızlıkların ardından Sportif Direktör Mario Branco ile yolları ayırma kararı aldı.

calendar 29 Mayıs 2025 09:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Başarısızlığın faturası Branco'ya kesildi
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Gerçekleştirdiği transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Portekizli Sportif Direktör Mario Branco ile yolları ayıracak.

Başkan Ali Koç, futbol yapılanmasını baştan aşağı değiştiriyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun yerine Edin Terzic'in getirilmesi gündemde.

Koç, Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile de İstanbul'da görüştü. Xabi Alonso efsanesinin arkasındaki isimlerden Devin Özek, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun görevini üstlenecek.

BAŞARISIZ TRANSFERLER

Peki, Branco ile neden yollar ayrılıyor? Branco, Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun sorumluları arasında gösteriliyor. Portekizli teknik adam, çalıştığı menajerlerin dışında bir ismi sarı-lacivertli kulübe getirmeye yanaşmadı, Guido Rodriguez yerine Sofyan Amrabat'ı aldı. Jose Mourinho ile Türk futbolcuların arasının açılmasına da yol açtı.

TAM BİR YETENEK AVCISI

Branco'nun transfer döneminde Ahmetcan Kaplan ve eski Galatasaraylı Tete'yi de Fenerbahçe'ye aldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Branco'nun yerine düşünülen Devin Özek, Bayer'de Xabi Alonso'nun şampiyon olup Real Madrid'e gitmesinin gizli kahramanlarından.


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