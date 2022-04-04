Başakşehir 4 maç sonra galip!

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 26. dakikada Yeni Malatyasporr'un eski futbolcusu Danijel Aleksic kaydetti.



GOL GEÇERSİZ SAYILDI



Maçın 10. dakikasında Başakşehir'den Okaka'nın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Nacer Chadli, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Youssuf Ndayishimiye'nin yerine, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Junior Caiçara ilk 11'de sahaya çıktı.



İstanbul ekibinde cezalı Youssuf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maç kadrosunda yer almadı.



MAHMUT TEKDEMİR 72 GÜN SONRA KADRODA



Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir 72 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.



Turuncu-lacivertli takımın 22 Ocak'ta sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mahmut, o günden sonra ilk kez maç kadrosuna girdi.



Alınan bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.



Ligin 32. haftasında Başakşehir, Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



15. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic, sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.



26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Berkay Özcan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.



70. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kenan Özer'in sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas önünde Tetteh kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.



75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Serdar'ın altıpas önüne kestiği topa Atabey yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.



77. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Serdar Gürler kontrol etti. Rakibinden topu kurtaran Serdar yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Serdar bir kez daha sert vurdu, bu kez de meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.



82. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Deniz Türüç ceza sahasına girdi. Altıpas önüne yerden gönderdiği topa Atabey ayak içiyle vurdu, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 71 Emre Çolak), Deniz Türüç (Dk. 88 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 88 Pizzi), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 64 Atabey Çiçek)



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi, Campi, Karim Hafez (Dk. 90 Berat Yaman), Azubuike (Dk. 90 Awuku), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Dicko, Donsah (Dk. 86 Atakan Müjde), Mounir (Dk. 64 Nshimirimana), Tetteh



Gol: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)



Sarı kart: Dk. 65 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)





İLGİLİ VİDEO