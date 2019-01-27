İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, 21. haftada deplasmanda Girona ile karşılaştı. Barcelona, Girona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
21. maçında 15. galibiyetini alan Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Semedo ve 68. dakikada Lionel Messi attı. Messi, son 7. maçında 10. golüne ulaştı.
Puanını 49'a çıkartan Barcelona, 44 puanlı Atletico Madrid'in 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Girona ise 24 puanla 13. sırada kaldı.
Barcelona, 22. hafta maçında Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Girona ise Eibar deplasmanına gidecek.
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21. maçında 15. galibiyetini alan Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Semedo ve 68. dakikada Lionel Messi attı. Messi, son 7. maçında 10. golüne ulaştı.
Puanını 49'a çıkartan Barcelona, 44 puanlı Atletico Madrid'in 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Girona ise 24 puanla 13. sırada kaldı.
Barcelona, 22. hafta maçında Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Girona ise Eibar deplasmanına gidecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın