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Barcelona, kayıpsız ilerliyor!

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Girona'yı 2-0 mağlup ederek 5 puan farkla liderliğini korudu.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona, kayıpsız ilerliyor!
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27 Ocak 2019 20:21
İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, 21. haftada deplasmanda Girona ile karşılaştı. Barcelona, Girona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

21. maçında 15. galibiyetini alan Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Semedo ve 68. dakikada Lionel Messi attı. Messi, son 7. maçında 10. golüne ulaştı.

Puanını 49'a çıkartan Barcelona, 44 puanlı Atletico Madrid'in 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Girona ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

Barcelona, 22. hafta maçında Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Girona ise Eibar deplasmanına gidecek.

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