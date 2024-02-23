Barcelona, Arda Güler'in intikamını istiyor: Alphonso Davies

Barcelona, Real Madrid'in sezon başında ellerinden aldığı Arda Güler transferinin karşılığında yaz transfer döneminde vermek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Arda Güler'in intikamını istiyor: Alphonso Davies
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23 Şubat 2024 14:07
Son güncelleme 23 Şubat 2024 14:08
Barcelona, Real Madrid'in sezon başında ellerinden aldığı Arda Güler transferinin karşılığında yaz transfer döneminde vermek istiyor.

Defensa Central'in haberine göre; Barcelona, sezon başında anlaşma sağladığı Arda Güler'in son anda Real Madrid'i tercih etmesi sonrası gelecek transfer döneminde bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

40 MİLYON EURO

Haberde; Barcelona yöneticilerinin, Real Madrid'in yakından ilgilendiği Kanadalı sol bek Alphonso Davies'in menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferi Real Madrid'den önce tamamlamak istedikleri belirtildi.

Öte yandan haberde; Barcelona yönetiminin Bayern Münih'e Davies için 40 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

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