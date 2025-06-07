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Banza'dan Beşiktaş'a mesaj: "Gelmeye hazırım"

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen Simo Banza için Braga'nın kapasını çalacak. Golcü futbolcu, siyah-beyazlılara 'hazırım' mesajı gönderdi.

calendar 07 Haziran 2025 12:29
Fotoğraf: AA
Banza'dan Beşiktaş'a mesaj: 'Gelmeye hazırım'
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Beşiktaş, Trabzonspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Portekiz ekibi Braga'ya geri dönen Simon Banza için devrede. Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

"BEN GELMEYE HAZIRIM"

Siyah-beyazlılar golcü futbolcunun transferinde önemli bir yol kat etti. Görüşmelerde olumlu ilerleyen siyah-beyazlı kulübe yıldız golcüden transfere dair bir mesaj geldi. Yıldız futbolcu, yönetime "Takımım ile anlaşın ben gelmeye hazırım" dedi. Serdal adalı'nın bu transferde bizzat devrede olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon 39 maçta forma giyen Demokratik Kongolu golcü, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Banza'nın 15 milyon euroluk transfer değeri bulunuyor. 

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