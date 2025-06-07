Beşiktaş, Trabzonspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Portekiz ekibi Braga'ya geri dönen Simon Banza için devrede. Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
"BEN GELMEYE HAZIRIM"
Siyah-beyazlılar golcü futbolcunun transferinde önemli bir yol kat etti. Görüşmelerde olumlu ilerleyen siyah-beyazlı kulübe yıldız golcüden transfere dair bir mesaj geldi. Yıldız futbolcu, yönetime "Takımım ile anlaşın ben gelmeye hazırım" dedi. Serdal adalı'nın bu transferde bizzat devrede olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon 39 maçta forma giyen Demokratik Kongolu golcü, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Banza'nın 15 milyon euroluk transfer değeri bulunuyor.
"BEN GELMEYE HAZIRIM"
Siyah-beyazlılar golcü futbolcunun transferinde önemli bir yol kat etti. Görüşmelerde olumlu ilerleyen siyah-beyazlı kulübe yıldız golcüden transfere dair bir mesaj geldi. Yıldız futbolcu, yönetime "Takımım ile anlaşın ben gelmeye hazırım" dedi. Serdal adalı'nın bu transferde bizzat devrede olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon 39 maçta forma giyen Demokratik Kongolu golcü, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Banza'nın 15 milyon euroluk transfer değeri bulunuyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<