Bahisten ilk cezalar Nazillispor ve Ankaraspor'a çıkmıştı

Türk futbolu, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün yaptığı profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı açıklamasıyla sarsılırken, futbol ailesine yasak olan bahisten ilk cezalar geçen ay Nazillispor ve Ankaraspor'a çıktı.



2'nci Lig'de 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçının ardından TFF Etik Kurulu tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren inceleme sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maçta iki takımda yer alan oyuncular ve yöneticilere bahisten ceza verdi.



Yaz döneminde 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek.



3 AYDAN, 1 YILA CEZA VAR



Sosyal medyada hakemlerle ilgili soruşturmanın fitilini Ankaraspor-Nazillispor maçının yaktığı iddia ediliyor. Futbol ailesi üyelerinin futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan FDT'nın 57'nci maddeye uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor. FDT'nın 56'ncı maddesi ise müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilediğine hükmedilen kişilere sürekli hak mahrumiyeti, ihlalleri yapan kulüp yöneticileri ise kulüplere alt lige düşürülme cezası veriyor.



ŞUT ATILMAYAN ŞİKE TARTIŞMALI MAÇ



Ankaraspor ve Nazillispor arasında 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma o dönem tartışma yaratmıştı. Kendisi için sezonun son maçına çıkan Nazillispor'a ligde kalmak, Ankaraspor'a da Play-Off'u garantilemek için 1'er puan yeterken, karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç şut atılmaması gündem olmuştu. Nazilli o puanla ligde kalırken, sezon sonunda rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.



