Avrupa şampiyonu Bahattin Sofuoğlu, hedef yükseltti

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki derecesiyle Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, başarı çıtasını yükselterek gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.



Algareve pistinde 10 Ekim'de yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğuna (WorldSSP Challange) ulaştı.



Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, şampiyonlukta Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun emeğinin çok büyük olduğunu söyledi.



Kategoride ilk senesi olduğu için şampiyonaya Avrupa klasmanında başladığını aktaran Sofuoğlu, organizasyona sıkı hazırlandığını kaydetti.



Son yarışlara gelene kadar puan farkını 24'e çıkardıklarını belirten Sofuoğlu, "Son yarışta şampiyonluğu ilan ettikten sonra puan farkı 48'e kadar çıktı. Çok şükür çalışmalarımın karşılığını almak ve şampiyonluk nasip oldu." dedi.



Sofuoğlu, Fransa yarışında geçirdiği kazada kolunda iki çatlak oluştuğunu, diğer yarışa kadarki bir haftalık süreci de fizik tedaviyle geçirdiğini anlattı.



- "Her sporcunun hedefi dünya şampiyonluğudur"



Bahattin Sofuoğlu, yurt dışında başarılı olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.



"Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve ardından ülkemize bu gururla dönebilmek hem motivasyon hem de ileriki yarışlar için öz güven oluyor." ifadelerini kullanan Sofuoğlu, "Bu sezon Avrupa'da yarıştık ve çaylak dönemimiz bitti. Seneye dünya şampiyonasında mücadele edeceğiz. Tabii ki her sporcunun hedefi dünya şampiyonluğudur. Ben de bunun için çalışacağım. Rabbim nasip ederse dünya şampiyonu oluruz İnşallah." şeklinde konuştu.





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