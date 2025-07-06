Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda 58 madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye döndü

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.Kafile halinde İstiklal Marşı okuyan milliler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Avrupa'ya 24 defa İstiklal Marşı'nı dinletmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Toplamda 11 ülkenin katıldığı şampiyonada takım halinde 2. olduklarını hatırlatan Aydın,ifadelerini kullandı.Kendilerinin engelleri aşmış bir federasyon olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti.Sporculardan Muhammet Eren Uysal iseifadelerini kullandı.Ali Topaloğlu dadiye konuştu.Dilara Çevik iseşeklinde görüş belirtti.