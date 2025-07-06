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Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda 58 madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye döndü

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcularımız, yurda dönüş yaptı.

calendar 06 Temmuz 2025 17:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda 58 madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye döndü
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Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.

Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.

Kafile halinde İstiklal Marşı okuyan milliler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.


Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Avrupa'ya 24 defa İstiklal Marşı'nı dinletmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplamda 11 ülkenin katıldığı şampiyonada takım halinde 2. olduklarını hatırlatan Aydın, "Bugün, yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, hiçbir şey olmaz denen çocuklarımızın başarısını görüyoruz. 58 madalyayla evimize döndük. 24 defa Avrupa'nın göbeğinde, Avrupalılara İstiklal Marşı'nı ezberleten sporcular karşınızda bulunuyor. Bu çocuklar imkan verildikten sonra neler başardıklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin engelleri aşmış bir federasyon olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti.

"Bu bir ekip işidir, bir çalışma işidir. Burada çalışan tüm antrenör arkadaşlarım gönüllü arkadaşlarımdır. Gönlünü, yüreğini koyan arkadaşlarımdır. Bu imkanları veren, bu engelli arkadaşlarımızı evlerinden çıkarıp Avrupa'yı fethetmelerine vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için bir alkış istiyorum. Özel sporcuların annelerine sesleniyorum; artık ümitsizlik yok, senin çocuğun da başarılı olabilir."

Sporculardan Muhammet Eren Uysal ise "Hepinize çok teşekkür ederim. 800 ve 1500 metrede Avrupa şampiyonu oldum. Rekorlarımı sizlere armağan ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim, bize çok yardım ettiler. Cumhurbaşkanımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Bu başarılardan sonra mutluluk ve cesaret hissettim." ifadelerini kullandı.

Ali Topaloğlu da "Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Takım halinde büyük başarı elde ettik, çok mutluyuz. Bütün engelli arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Seneye de dünya rekoru kırmak istiyorum. Arkadaşlarımız kapılar arkasında kalmasın, öne çıksınlar, bizim gibi hayatlarını kurtarsınlar." diye konuştu.

Dilara Çevik ise "Bu sene gülle atmada Avrupa rekoru kırdım. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu seneki madalyaları, İzmir'de yangında canları yanan vatandaşlarımıza armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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