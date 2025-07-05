Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4.gün tamamlandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan milli sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

calendar 05 Temmuz 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4.gün tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan milli sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun 4. günü tamamlandı.

Atletizm branşındaki sporculardan Muhammet Eren Uysal, mozaik kategorisi 800 metre koşuda 2:53.18'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.


Mozaik kategorisinde 800 metre yürüyüşte Emirhan Akçakoca altın, Muhammet Eren Uysal gümüş, uzun atlamada ise Abdullah İnan altın, Emirhan Akçakoca gümüş, Muhammet Eren Uysal bronz madalya elde etti.

T21 kategorisinde Mahmut Duhan Kutsal, 800 metre yürüyüşte altın, Kardelen Demir, 800 metre koşuda gümüş, Münevvere Yılmaz da 800 metre yürüyüşte gümüş madalya aldı.

Masa tenisindeki tekler maçlarında ise Merve Peker gümüş, Özgenur Kurşun bronz madalyayı boynuna taktı.

Down sendromlu milli sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı, 30'a (15 altın, 12 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.