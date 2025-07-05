Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4.gün tamamlandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan milli sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun 4. günü tamamlandı.Atletizm branşındaki sporculardan Muhammet Eren Uysal, mozaik kategorisi 800 metre koşuda 2:53.18'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.Mozaik kategorisinde 800 metre yürüyüşte Emirhan Akçakoca altın, Muhammet Eren Uysal gümüş, uzun atlamada ise Abdullah İnan altın, Emirhan Akçakoca gümüş, Muhammet Eren Uysal bronz madalya elde etti.T21 kategorisinde Mahmut Duhan Kutsal, 800 metre yürüyüşte altın, Kardelen Demir, 800 metre koşuda gümüş, Münevvere Yılmaz da 800 metre yürüyüşte gümüş madalya aldı.Masa tenisindeki tekler maçlarında ise Merve Peker gümüş, Özgenur Kurşun bronz madalyayı boynuna taktı.Down sendromlu milli sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı, 30'a (15 altın, 12 gümüş, 3 bronz) yükseldi.