02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Aurelio De Laurentiis, hakim karşısına çıktı!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Kostas Manolas ve Victor Osimhen transferleri nedeniyle hakim karşısına çıktı. Aurelio De Laurentiis'in davayla ilgili duruşması 6 Kasım'a ertelendi.

calendar 02 Ekim 2025 15:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aurelio De Laurentiis, hakim karşısına çıktı!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte yapılan iki transfer nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Aurelio de Laurentiis, kulüpte 2019, 2020 ve 2021'de mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Savcılığın, Aurelio de Laurentiis'in yanı sıra Napoli'nin CEO'su Andrea Chiavelli'ye ve Napoli kulübüne de dava açılmasını istediği belirtildi.

İKİ TRANSFER

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis hakkındaki soruşturmanın 2019 yılında Kostas Manolas'ın Roma'dan transferi ve Victor Osimhen'in 2020 yazında Lille'den transferinden kaynaklandığı hatırlatıldı.


MANOLAS VE OSIMHEN

Manolas'ın transferinin meşru olarak görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

Napoli'nin, Osimhen için Lille'ye 50 milyon euro ödediği kaydedildi. Napoli'den aynı dönemde Lille'ye transfer olan Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori gibi isimlerin ise Lille'e hiç gitmediği, Napoli'nin ise bu genç oyuncuların transferini söz konusu dönemdeki mali tabloya kazanç olarak yazdığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Osimhen'in transferiyle birlikte aynı dönemde söz konusu 3 oyuncu ile birlikte kaleci Orestis Karnezis'in (2020 yılında 35 yaşında) de Napoli'den Lille'ye transfer olduğu hatırlatıldı.

O dönemde Napoli'den Lille'ye transfer olan isimler:

Luigi Liguori: Napoli'den Lille B takımına, 4 milyon euro
Ciro Palmeri: Napoli U19'dan Lille B takımına, 7 milyon euro
Claudio Manzi: Napoli U19'dan Lille B takımına, 4 milyon euro

Orestis Karnezis: Napoli'den Lille'e, 5 milyon euro

DİLEKÇE SUNULACAK

Savunma avukatları, Aurelio de Laurentiis'in 6 Kasım'a ertelenen duruşması öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.

NE DEMİŞTİ?

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Lille'den transfer edildiği dönemde La Gazzetta dello Sport'a (31 Temmuz 2020) verdiği röportajda, "Victor Osimhen'i bir süredir takip ediyorduk. Gennaro Gattuso (O dönem Napoli Teknik Direktörü) ve Cristiano Giuntoli (O dönem Napoli Sportif Direktörü) onu istiyorlardı. Beni 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonusluk bir yatırım yapmaya ikna ettiler. Maaşı da hesaba katarsak, bu transfer 100 milyon euro'yu aşıyor." demişti.

