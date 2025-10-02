Aurelio De Laurentiis, hakim karşısına çıktı!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte yapılan iki transfer nedeniyle hakim karşısına çıktı.Aurelio de Laurentiis, kulüpte 2019, 2020 ve 2021'de mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Savcılığın, Aurelio de Laurentiis'in yanı sıra Napoli'nin CEO'su Andrea Chiavelli'ye ve Napoli kulübüne de dava açılmasını istediği belirtildi.Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis hakkındaki soruşturmanın 2019 yılında Kostas Manolas'ın Roma'dan transferi ve Victor Osimhen'in 2020 yazında Lille'den transferinden kaynaklandığı hatırlatıldı.Manolas'ın transferinin meşru olarak görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.Napoli'nin, Osimhen için Lille'ye 50 milyon euro ödediği kaydedildi. Napoli'den aynı dönemde Lille'ye transfer olan Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori gibi isimlerin ise Lille'e hiç gitmediği, Napoli'nin ise bu genç oyuncuların transferini söz konusu dönemdeki mali tabloya kazanç olarak yazdığı belirtildi.İtalyan basınında yer alan haberde, Osimhen'in transferiyle birlikte aynı dönemde söz konusu 3 oyuncu ile birlikte kaleci Orestis Karnezis'in (2020 yılında 35 yaşında) de Napoli'den Lille'ye transfer olduğu hatırlatıldı.Luigi Liguori: Napoli'den Lille B takımına, 4 milyon euroCiro Palmeri: Napoli U19'dan Lille B takımına, 7 milyon euroClaudio Manzi: Napoli U19'dan Lille B takımına, 4 milyon euroOrestis Karnezis: Napoli'den Lille'e, 5 milyon euroSavunma avukatları, Aurelio de Laurentiis'in 6 Kasım'a ertelenen duruşması öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Lille'den transfer edildiği dönemde La Gazzetta dello Sport'a (31 Temmuz 2020) verdiği röportajda,." demişti.