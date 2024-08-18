Atılay Canel: "Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük'
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18 Ağustos 2024 23:03
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-2 berabere biten Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atılay Canel ise iki takımın da galibiyet için oynadığına işaret ederek, "İlk yarıda tesadüfen gol yedik, ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle öne geçtik. Eğer biraz şansımız olsaydı goller haricinde bulduğumuz pozisyonlar gol olabilirdi. Seyirciye iyi bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. İki takım da iyi oynadı bana göre. Her an kimin gol atacağı belli değildi ama maç berabere bitti. Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük." ifadelerini kullandı.

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